Casablanca : M. Benmoussa souligne les efforts de la FM6CS en faveur des champions sportifs

mercredi, 27 mars, 2024 à 23:09

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a lancé, mercredi, un nouveau réseau pour les coronavirus, CoViNet, afin de faciliter et de coordonner l’expertise et les capacités mondiales pour la détection, la surveillance et l’évaluation précoces et précises du SRAS-CoV-2, du MERS-CoV et des nouveaux coronavirus importants.