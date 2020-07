Casablanca: Interpellation de 20 individus pour vol, violence et jets de pierres dans un marché de bétails (DGSN)

vendredi, 31 juillet, 2020 à 0:12

Rabat – Les opérations sécuritaires menées, jeudi, par les services du district de sûreté de Hay Hassani à Casablanca ont abouti à l’interpellation de 20 individus, dont huit mineurs, pour leur implication présumée dans des actes de violence, de vol et de jets de pierres dans un marché de bétail dans la région d'”Azmat”, dans la rocade de la ville.

Dans un communiqué, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) indique que les éléments de la Sûreté nationale chargés de la sécurité de l’espace de vente de bétails étaient intervenus immédiatement après l’enregistrement de ces actes qui ont été accompagnés d’un échange de jets de pierres entre des citoyens et des vendeurs de bétails dans ledit marché.

La DGSN ajoute que la nature et les motifs de ces actes font l’objet de recherches et d’enquêtes, notant que les interventions ont permis d’interpeller plusieurs individus impliqués dans ces actes criminels et de rétablir l’ordre dans le marché.

Les mis en cause ont été soumis à une enquête préliminaire sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, indique le communiqué, faisant remarquer que jusqu’à présent les services de sécurité n’ont reçu aucun plainte pour vol en relation avec cette affaire, sur laquelle se poursuivent les recherches.