La CDAI oeuvre à l’harmonisation de la compréhension de la loi 31.13 parmi les chargés de la gestion du droit d’accès à l’information

vendredi, 31 janvier, 2020 à 21:50

La présentation du Manifeste de l’Indépendance le 11 janvier 1944 et les événements qui lui ont succédé ont constitué un ‘’changement qualitatif’’ dans la bataille pour la libération et l’indépendance du Maroc, a affirmé, vendredi à Fès, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Mustapha El Ktiri.