Le Centre d’addictologie de Benslimane, la 14ème structure du genre réalisée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité au niveau national

mardi, 28 mai, 2019 à 18:07

Benslimane – Le Centre d’addictologie, inauguré mardi par SM le Roi Mohammed VI à Benslimane, est la quatorzième structure du genre réalisée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité au niveau du Royaume, a souligné Mme Sanae Dardikh, Chef du pôle communication à la Fondation.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du programme national de lutte contre les conduites addictives lancé en 2010 et qui compte, jusqu’à ce jour, 14 Centres opérationnels au niveau de 11 villes du Royaume, a précisé Mme Dardikh dans une déclaration à la presse à l’occasion de l’inauguration du Centre d’addictologie de Benslimane.

Il s’agit de la première initiative de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité au niveau de la province de Benslimane et qui vise l’inclusion des personnes en situation de vulnérabilité qui souffrent de comportements addictifs, particulièrement les jeunes issus des milieux défavorisés, a-t-elle dit.

Le nouveau Centre, qui constitue une plateforme adaptée à l’accompagnement et à la prise en charge individualisée, médicale et socioéducative, des personnes souffrant de comportements addictifs, permettra d’éviter aux personnes bénéficiaires les souffrances et charges liées aux déplacements vers des centres spécialisés situés dans d’autres villes, a poursuivi Mme Dardikh.