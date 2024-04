Le centre de transfusion sanguine de Nador, une concrétisation du soutien efficace de l’INDH au secteur de la santé

jeudi, 18 avril, 2024 à 16:08

Nador – L’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) est activement engagée dans la réalisation de plusieurs projets visant à soutenir le secteur de la santé dans la province de Nador, dans le cadre de l’accompagnement des chantiers de la protection sociale et de la modernisation du système national de la santé.

Ainsi, la commission provinciale du développement humain veille à la réalisation des objectifs stratégiques tracés par l’INDH dans sa troisième phase à travers le programme d’impulsion du capital humain des générations montantes, dans son axe relatif à la santé maternelle et infantile.

Il s’agit du programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité qui cible des groupes sociaux souffrant d’insuffisance rénale, de troubles mentaux et psychologiques ou de toxicomanie, outre les personnes handicapées.

C’est dans ce contexte qu’intervient le centre de transfusion sanguine de Nador, fruit d’un partenariat entre l’INDH, le ministère de la Santé et de la Protection sociale, le conseil de la région de l’Oriental ainsi que les collectivités territoriales de la province de Nador.

Le chef de la division de l’action sociale à la province de Nador, Mohamed Oueriachi a indiqué à la MAP que ce partenariat entre ces différents acteurs a permis d’allouer 12,8 millions de dirhams pour mener à bien ce projet, qui constitue une importante contribution au renforcement du secteur de la santé dans la région.

Il a ajouté que ce centre, réalisé sur une superficie de 2.036 m² et comportant un rez-de-chaussée et quatre étages, a contribué de manière efficace à la diversification et au renforcement de l’offre de santé dans la province de Nador, mais aussi au rapprochement des services de transfusion sanguine des patients qui étaient contraints de se déplacer dans d’autres villes de la région pour bénéficier de ces prestations.

De son côté, le Dr Meryem Abou Omrane, spécialiste des maladies rénales et de transfusion sanguine à Nador, a souligné que ce centre, lancé en 2022 et d’une capacité de 48 lits, constitue un apport qualitatif au secteur de la santé dans la région de l’Oriental en général, et la ville de Nador en particulier.

Au cours de la troisième phase de l’INDH (2019-2023), cinq projets ont été réalisés à Nador dans le cadre de l’axe “santé maternelle et infantile” et 10 projets pour l’accompagnement des groupes souffrant de maladies chroniques, pour un coût total de 14,6 MDH (dont 9,2 MDH comme contribution de l’INDH), au profit de 2.600 bénéficiaires.

Ces projets comprennent l’acquisition d’équipements médicaux pour les maternités et les services de santé maternelle et infantile au niveau des dispensaires et centres de santé, ainsi que des véhicules pour les services mobiles de santé au profit des personnes souffrant du syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA), outre l’équipement du centre de traitement des patients souffrant de maladies psychiques.