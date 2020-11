Le CESE appelle à l’accélération de la transformation numérique de l’administration et des services publics

vendredi, 6 novembre, 2020 à 19:53

Rabat- Le Conseil économique social et environnemental (CESE) a appelé, dans une étude publiée jeudi, à l’accélération de la transformation numérique de l’administration et des services publics, face aux répercussions de la crise sanitaire.

Dans cette étude sur “Les impacts sanitaires, économiques et sociaux du virus Covid-19 et leviers d’actions envisageables”, le CESE a souligné la nécessité d’établir une politique économique nationale intégrée et inclusive en matière de transformation numérique, particulièrement au niveau des services publics fournis aux particuliers et aux entreprises, ainsi que des services sociaux de base.