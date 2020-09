Chichaoua : Une réunion dédiée à l’élaboration d’un plan de gestion des eaux de Ain Abaynou

samedi, 12 septembre, 2020 à 22:37

L’autonomisation économique des femmes constitue un choix stratégique qui va de pair avec les engagements du Royaume en matière de développement durable, d’autant plus qu’elle est en conformité avec le choix constitutionnel et le programme gouvernemental, a indiqué, samedi à Dakhla, la ministre de la Solidarité, du développement social, de l’égalité et de la famille, Jamila El Moussali.