Chtouka-Aït Baha : M.Sadiki s’enquiert de l’état d’avancement de plusieurs chantiers et projets de développement agricole

jeudi, 27 janvier, 2022 à 21:23

Chtouka-Aït Baha – Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, s’est enquis jeudi, de l’état d’avancement de plusieurs chantiers et projets de développement agricole lancés au niveau de la province de Chtouka-Aït Baha dans la région de Souss-Massa.