Le complexe social Coelma à Tétouan, un espace exemplaire pour une jeunesse productive et épanouie

jeudi, 12 novembre, 2020 à 13:04

– Par: Sanae EL OUAHABI –

Tétouan – Au-delà de sa vocation sociale et éducative par excellence, le complexe social Coelma à Tétouan constitue un espace exemplaire et d’exception pour renforcer les compétences des jeunes et promouvoir leur accès au marché du travail, tout en favorisant leur épanouissement et leur développement personnels.

Créée dans le cadre du programme de lutte contre l’exclusion sociale en milieu urbain de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), cette structure semble avoir bien rempli sa mission d’offrir une formation de qualité aux jeunes de Tétouan, contribuer à l’enrichissement de leurs connaissances et au développement de leurs compétences et leur sens de créativité, et ce afin de promouvoir leur insertion dans leur environnement socio-économique.

Formation professionnelle dans diverses spécialités, enseignement préscolaire, activités sportives et artistiques, soutien scolaire et ateliers d’éducation et de formation, nombreux sont les services dispensés par le centre, avec pour principal objectif de permettre aux jeunes d’acquérir les compétences nécessaires à leur intégration dans le marché du travail, promouvoir les activités de proximité, contribuer à lutter contre la déperdition scolaire et offrir aux enfants issus du quartier Coelma et des localités avoisinantes, une éducation préscolaire de qualité, à même de les initier à l’enseignement primaire.

Doté d’une enveloppe budgétaire de plus de 11,31 millions de dirhams, entièrement financée par l’INDH, le centre propose ainsi aux jeunes une formation professionnelle par apprentissage dans les filières de “couture, broderie, coupe et tissage”, “cuisine et pâtisserie”, “coiffure et esthétique”, “menuiserie d’aluminium” et “bois incrusté”, ainsi que les branches d'”électricité de bâtiment”, “ferronnerie”, “informatique” et d'”éducatrice en préscolaire”.

Lancé en octobre dernier, le complexe social Coelma comprend aussi des salles de sport, de formation et d’éducation, de musique, de soutien scolaire et une salle multifonctionnelle, ainsi que deux autres salles destinées à l’enseignement préscolaire, en plus d’une bibliothèque, une salle de lecture et une aire de jeux pour enfants.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur général du complexe, Monssef El Ouahabi, a souligné que cette structure, construite et équipée dans le cadre de l’INDH et gérée par l’Association de soutien au complexe social Coelma, est dotée d’espaces dédiés à la qualification professionnelle et à la maison des associations, et d’un centre au profit des jeunes, notant que ce projet a eu un impact considérable sur l’amélioration de la qualité des services de proximité offerts à la population locale et le renforcement de l’intégration socio-économique des jeunes.

Plus de 500 jeunes sont inscrits dans le centre de qualification professionnelle du complexe et près de 189 autres dans le centre au profit des jeunes, tandis qu’environ 185 enfants bénéficient de l’enseignement préscolaire et plus de 50 élèves profitent du soutien scolaire, a fait savoir le responsable, affirmant que le centre veille au strict respect des mesures préventives préconisées pour limiter la propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19), notamment celles liées à la prise de température à l’entrée du centre, la distanciation sociale, l’obligation du port du masque et la mise à disposition de gel hydroalcoolique, en vue de préserver la sécurité sanitaire des bénéficiaires, des encadrants et du personnel de l’établissement.

M. El Ouahabi a assuré que toutes les formations sont dispensées par des cadres hautement qualifiés à même de permettre aux jeunes et enfants de la ville de bénéficier de services éducatifs de qualité, formulant le souhait de pouvoir aider ces jeunes à s’insérer facilement sur le marché du travail et à améliorer leurs conditions de vie.

Pour l’encadrant de l’atelier de menuiserie aluminium, Boulahia Noureddine, le centre vise à renforcer les capacités des jeunes, en particulier ceux qui ont abandonné leur scolarité, en leur offrant une formation de qualité et en leur permettant de bénéficier d’activités artistiques et sportives à même de favoriser leur épanouissement, développer leur sens de créativité et faciliter leur insertion sur le marché du travail.

“Le centre se veut un espace idoine pour enrichir les connaissances des jeunes dans des domaines prometteurs, en vue de les doter des compétences nécessaires pour intégrer le marché du travail et améliorer leurs conditions de vie”, a relevé M. Boulahia, précisant que les 34 apprentis inscrits dans cet atelier, qui sont répartis en deux groupes en raison de la pandémie, bénéficient d’une formation théorique et pratique approfondie, de manière à favoriser leur insertion socio-économique.

D’un ton dynamique et convaincu, Mustapha Lamine, un élève de l’atelier de menuiserie aluminium, a souligné que le centre lui a donné l’occasion de renforcer ses connaissances dans ce domaine prometteur et de développer ses soft-skills pour pouvoir s’insérer facilement sur le marché du travail, maitriser parfaitement l’art de la menuiserie d’aluminium et réaliser son rêve de développer une carrière dans ce domaine.

Dans l’atelier “coiffure et esthétique”, une quarantaine de stagiaires s’activent à apprendre toutes les techniques de la profession et les notions de gestion d’un établissement de coiffure, et ce dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Approchée par la MAP, Zakia El Koutit, une élève de cet atelier, a assuré que le centre dispense une formation professionnelle de qualité dans différentes spécialités et veille à accompagner les stagiaires dans leurs apprentissages, notant que cette formation qualifiante va lui permettre de développer ses connaissances et son savoir faire dans ce domaine qui le passionne tant, et de réaliser son rêve d’ouvrir son propre centre de beauté et renforcer ainsi son indépendance financière.

Fidèle à la philosophie novatrice de l’INDH, le Complexe social Coelma s’emploie au quotidien à offrir aux jeunes des formations et des services de proximité de qualité, dans le dessein de renforcer leurs compétences, capitaliser sur leurs talents et de leur ouvrir de nouveaux horizons professionnels.