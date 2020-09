Conférence générale de l’AIEA : L’AMSSNuR compte promouvoir la coopération africaine

lundi, 21 septembre, 2020 à 20:23

Rabat- L’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) a annoncé qu’elle contribue aux travaux de la 64-ème Conférence générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), avec notamment comme ambition de promouvoir la coopération africaine dans les domaines de la sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques.

Dans un communiqué, l’AMSSNuR affirme qu’à travers sa participation à cette conférence (21 au 25 septembre), qui intervient en application des hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI prônant une approche proactive et multidimensionnelle de la coopération régionale et internationale, elle compte promouvoir la coopération africaine dans les domaines de la sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques, d’une part, et partager ses expériences et bonnes pratiques, d’autre part, et ce à travers le Forum des organismes de réglementation nucléaire en Afrique (FNRBA), présidé par son directeur général, Khammar Mrabit.