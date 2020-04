Coronavirus: La MGPAP apporte une contribution d’un million de DH au profit du Fonds spécial

mercredi, 29 avril, 2020 à 13:44

Rabat – La Mutuelle générale du personnel des administrations publiques (MGPAP) a décidé de contribuer d’un montant d’un million de dirhams au profit du Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

Cette contribution s’inscrit dans le cadre de la dynamique nationale que connaît le Royaume pour lutter contre les risques de propagations du nouveau coronavirus et de la situation délicate et particulière que traverse le pays, nécessitant le déploiement des valeurs de solidarité et de synergie, ancrées dans les lois universelles des mutuelles et du peuple marocain, a indiqué la MGPAP dans un communiqué.

Elle vise également à consolider l’esprit de l’institution citoyenne pour la contribution aux efforts nationaux fournis par les autorités publiques pour atténuer les répercussions sociales et économiques liées à cette pandémie et soutenir les secteurs et les citoyens les plus affectés par l’état d’urgence sanitaire que connait le Royaume.

La MGPAP n’a pas manqué de saluer toutes les mesures préventives mises en place par les autorités gouvernementales, conformément aux Hautes Directives de SM le Roi Mohammed VI, pour lutter contre la propagation de cette pandémie.