Covid-19 :1.021 cas confirmés au Maroc, 5 nouvelles guérisons enregistrées (ministère de la santé)

dimanche, 5 avril, 2020 à 19:41

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a décidé de surseoir au relevé des index des compteurs et à la distribution des factures jusqu’à la fin de l’urgence sanitaire, et d’adopter de nouvelles solutions en vue d’assurer les interactions avec les clients via la téléphonie et internet pour d’éviter le déplacement.