Covid-19 : 20 nouveaux cas confirmés au Maroc, 6.972 au total

mardi, 19 mai, 2020 à 11:11

Comme il a le pouvoir de ressusciter les mots et les êtres, de résister aux ordalies imprévisibles de l’histoire et l’habitude de mettre flamberge au vent de la modernité et de s’en défendre, le livre, moyen d’accès classique mais incontournable au savoir et à la culture, marque également de son sceau la période de confinement actuelle.