Covid-19 : 3,3 MDH aux efforts de lutte contre la pandémie à Oujda

jeudi, 2 avril, 2020 à 18:38

Oujda – La Commune d’Oujda a décidé de consacrer une enveloppe de 3,3 millions de dirhams (MDH) aux efforts de lutte contre le nouveau coronavirus dans la capitale de l’Oriental.

Dans un communiqué, la Commune indique que cette somme est destinée à soutenir les efforts visant à lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19 et à aider les familles nécessiteuses, dans le cadre de la mobilisation nationale et des mesures préventives prises pour faire face à cette pandémie, conformément aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI.

Ainsi, un million de dirhams sera consacré au recrutement de 100 agents de nettoyage et de gardiennage, qui seront également mis à disposition pour mener toute opération de désinfection dans la ville d’Oujda.

Une somme de 1,7 MDH sera, quant à elle, remise à l’association caritative islamique en vue de financer la distribution d’aides aux familles nécessiteuses en coordination avec les autorités locales, précise le communiqué, soulignant que la commune a choisi de ne pas superviser directement cette opération pour éviter «toute lecture politique ou électoraliste» de cette action.

Par ailleurs, un montant de 450.000 DH sera alloué à l’acquisition du matériel de désinfection et de nettoyage pour poursuivre les campagnes de stérilisation dans les quartiers d’Oujda, ainsi que d’équipements pour le service d’hygiène relevant de la commune.

Une somme de 100.000 DH servira, quant à elle, à l’acquisition de produits de stérilisation et de protection de la santé, alors que 50.000 DH seront versés aux employés du service d’hygiène et du service de la police administrative à titre d’indemnités pour les heures supplémentaires.

Ces actions, poursuit le communiqué, font suite à un ensemble de mesures prises par la Commune d’Oujda, depuis l’apparition de cette pandémie, en coordination avec les autorités locales, ainsi qu’à la décision du président du conseil de la commune, de l’ensemble des membres du bureau, des présidents des commissions et de leurs adjoints et du secrétaire du conseil et de son adjointe de contribuer au Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19) en faisant don de leurs indemnités d’un mois.

Les décisions prises par la Commune d’Oujda s’inscrivent dans le cadre de la mobilisation générale de l’ensemble des institutions de l’Etat et de l’accompagnement de l’état d’urgence sanitaire, à travers une approche prospective et préventive pour faire face à la pandémie du nouveau coronavirus, en vue de préserver la santé des citoyens, conclut le communiqué.