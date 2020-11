Covid-19: 5.875 nouveaux cas confirmés et 5.744 guérisons en 24H (ministère)

samedi, 14 novembre, 2020 à 20:30

Les Marocains ont appris, vendredi, par la voie du communiqué du Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, que le Maroc « a décidé d’agir dans le respect de ses attributions » face aux graves provocations des milices du « polisario » dans la zone tampon d’El Guerguarat au Sahara marocain et que les FAR ont mis en place un cordon de sécurité en vue de sécuriser le flux des biens et des personnes dans cette région.