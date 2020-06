Covid-19: Arrivée de l’aide médicale marocaine destinée à Djibouti

lundi, 22 juin, 2020 à 16:04

Djibouti – L’aide médicale marocaine destinée à Djibouti, dans le cadre d’un ensemble d’aides accordées, sur très Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, à plusieurs pays africains pour les accompagner dans leurs efforts de lutte contre le coronavirus, est arrivée lundi après-midi à l’aéroport international de Djibouti.

Les équipements et produits composant l’aide marocaine ont été réceptionnés, lors d’une cérémonie qui s’est déroulée en présence du ministre des affaires étrangères et de la coopération, porte-parole du gouvernement de Djibouti, Mahamoud Ali Youssouf, du chargé d’affaires à l’ambassade du Maroc à Djibouti, Ahmed Sabri et de plusieurs autres personnalités.

Cette action de solidarité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative lancée par SM le Roi, le 13 avril 2020, en tant que démarche pragmatique et orientée vers l’action, destinée aux pays africains frères, permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques et visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner leurs efforts dans les différentes phases de gestion de la pandémie.

L’aide médicale marocaine aux pays africains est composée de près de 8 millions de masques, 900.000 visières, 600.000 charlottes, 60.000 blouses, 30.000 litres de gel hydroalcoolique, ainsi que 75.000 boîtes de chloroquine et 15.000 boites d’Azithromycine.

L’ensemble des produits et équipements de protection composant les aides médicales acheminées vers les pays africains, sont fabriqués au Maroc par des entreprises marocaines, et sont conformes aux normes de l’Organisation Mondiale de la Santé.