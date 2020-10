Covid-19 : Campagne de sensibilisation à Essaouira pour la protection des personnes âgées

samedi, 3 octobre, 2020 à 12:53

Essaouira – Une campagne de sensibilisation et de conscientisation a été menée, vendredi à Essaouira, par l’Association “Moga’Jeunes” afin de mettre l’accent sur l’importance capitale du respect des gestes barrières pour renforcer la prévention de la propagation de la Covid-19 et assurer la protection des personnes âgées et de celles dont l’état de santé est vulnérable.