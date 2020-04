Covid-19: Le ministère de la Solidarité œuvre pour le suivi de la situation des citoyens les plus vulnérables

vendredi, 3 avril, 2020 à 17:50

Rabat – Le ministère de la Solidarité, du développement social, de l’égalité et de la famille a assuré œuvrer au suivi permanent de la situation des citoyens les plus vulnérables au Coronavirus et ce, dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement en vue de lutter contre la propagation du cette pandémie.

Dans un communiqué, le ministère souligne qu’il a lancé diverses initiatives visant à protéger une large catégorie des personnes vulnérables et à soutenir les femmes en situation difficile, en leur offrant la protection nécessaire.

Ces actions concernent le lancement d’une campagne de sensibilisation numérique, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), dans le cadre du programme coopération belge, dédiée à la diffusion de SMS afin de surmonter les effets psychologiques du confinement et attirer l’attention sur la nécessité de renforcer les valeurs de coexistence et de responsabilité partagée entre les époux et les parents, entre autres, souligne le communiqué.

Pour appuyer les populations les plus vulnérables, notamment les femmes victimes de violence, les femmes enceintes et les professionnels de la santé, les sage-femmes, les détenus et les migrants, le ministère a mis en place des “Salama Kits” pour l’hygiène et la prévention du Covid-19, en partenariat avec l’UNFPA.

Ces mesures portent, aussi, sur le lancement de l’opération d’appui financier aux initiatives des associations et des réseaux des centres d’écoute pour accompagner les femmes en situation difficile pendant cette crise, le développement des services à distance et le suivi des femmes victimes de violence à travers le territoire national, en les écoutant et en leurs offrant le soutien moral nécessaire, en coordination avec les services en charge de la protection des victimes.

Le département de tutelle œuvre, également, à la consolidation des efforts de coordination et de soutien financier en faveur de la plateforme “Kolona Maak”, pour renforcer ses services à distance et les diversifier pendant cette période de confinement et assurer le suivi de la situation sanitaire et sociale des employés et des bénéficiaires des services des centres d’hébergement pour les femmes en situation difficile et ce, en coordination avec l’Entraide nationale.

Il a, par ailleurs, appelé l’ensemble des citoyens à faire preuve d’un esprit de coopération et de respect mutuel tout au long de cette période de confinement et à partager les responsabilités et les charges familiales, ainsi qu’à respecter les mesures prises par les autorités publiques pour la sécurité et la préservation des droits des citoyens.