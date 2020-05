Covid-19 : Quatre nouvelles rémissions au CHU Mohammed VI de Marrakech, 356 au total

mardi, 19 mai, 2020 à 15:34

Marrakech – Quatre patients complètement guéris du nouveau coronavirus (Covid-19) ont quitté, mardi, le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech.

Il s’agit de trois femmes et un homme, âgés entre 21 et 77 ans, définitivement guéris après que les tests médicaux et cliniques effectués se sont révélés négatifs.

Ainsi, ces nouvelles rémissions portent à 356 le nombre total des patients ayant quitté cet établissement hospitalier après la confirmation de leur guérison totale.

Dans une déclaration à la MAP, le coordinateur général du Covid-19 au CHU Mohammed VI, Dr. Takoui Abdelmajid, a indiqué que la durée d’hospitalisation de ces patients guéris se situait entre 11 et 16 jours et qu’ils devront passer quelques autres jours de confinement et de convalescence dans un hôtel de la cité ocre conformément au protocole de traitement adopté par le ministère de la santé.

Dr. Takoui a fait savoir que les 4 patients sont asymptomatiques et ne souffraient d’aucune complication ou de maladie chronique.

Le taux de guérison au niveau du CHU s’est élevé à 72%, s’est-il félicité, expliquant l’augmentation des rémissions par la disponibilité des tests nécessaires au laboratoire de microbiologie relevant du CHU Mohammed VI de Marrakech, la rapidité et l’efficacité de la prise en charge médicale, le dépistage précoce des personnes contacts et la prise de conscience des citoyens quant aux dangers de cette pandémie

Concernant le nombre des cas confirmés d’infection au Covid-19, toujours sous traitement et pris en charge par le CHU Mohammed VI, il a atteint 51, dont 42 placés à l’Hôpital Errazi et 09 à l’Hôpital Mère et Enfant, a-t-il fait savoir.

Parmi les patients testés positifs, 10 cas sont admis au service de réanimation, a-t-il ajouté.