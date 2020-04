Covid-19 : La situation épidémiologique dans la province de Chichaoua est “stable” et “non préoccupante”

dimanche, 5 avril, 2020 à 23:17

Chichaoua-La situation épidémiologique du nouveau coronavirus (Covid-19) dans la province de Chichaoua est “stable” et “non préoccupante”, a affirmé, dimanche, le délégué provincial de la santé, Mohamed El Mouss.

Dans une déclaration à la MAP, M. El Mouss a souligné que l’état de santé des personnes infectées par le Covid-19, actuellement en isolement sanitaire à l’hôpital provincial Mohammed VI, est “rassurant” et “stable”, ajoutant que ces patients font l’objet d’un contrôle et d’un suivi permanents, assurés par un staff médical et infirmier.

Il a indiqué, dans ce sens, que la province a enregistré, samedi, un cas de guérison, relevant que le traitement approuvé par le ministère de la Santé est disponible à l’hôpital provincial en quantités suffisantes, que ce soit pour le traitement de première intention ou pour celui de deuxième intention.

Après avoir rappelé les différentes mesures préventives prises aux niveaux provincial et régional en vue de faire face à cette pandémie, M. El Mouss a précisé que la cellule de veille relevant de la délégation provinciale de la santé suit, en permanence et de manière continue, la situation épidémiologique en coordination avec les services régionaux et centraux.

Il a, en outre, salué la prise de conscience et l’esprit de patriotisme dont a fait montre la population de la province, qui s’est conformée aux directives et instructions des autorités locales concernant la mise en œuvre des mesures de confinement, tout en appelant les citoyens à respecter ces dispositifs qui ont montré jusqu’à présent leur efficacité.