Covid-19/Oriental : 5 patients seulement sous traitement avant de remettre le compteur à zéro

vendredi, 22 mai, 2020 à 18:19

Oujda – Deux nouveaux cas de guérison du nouveau coronavirus (Covid-19) ont été enregistrés au niveau de la région de l’Oriental, portant le nombre des rémissions, à la date du 22 mai à 16H00, à 167 sur un total confirmé de 180 cas d’infection dont huit décès.

Les deux (2) nouveaux cas de rémission ont été enregistrés durant les dernières 24 heures aux niveaux de la province de Nador qui ne compte désormais qu’un seul cas d’infection sous traitement à l’hôpital, selon les données de la direction régionale de la Santé relatives au bilan de l’évolution de la pandémie du Covid-19.

La même source a affirmé que le nombre des décès (8 au total) et des contaminations (180) est resté inchangé dans la région, précisant que les cinq patients encore sous traitement dans les hôpitaux de la région sont répartis entre la préfecture d’Oujda-Angad (1 cas), et les provinces de Berkane (2), Nador (1) et Driouch (1).

La répartition géographique des 167 guérisons révèle que la préfecture d’Oujda-Angad compte le plus grand nombre de rémissions avec un total de 63, suivie des provinces de Nador (40), Berkane (37), Driouch (09), Taourirt (09), Guercif (8) et Figuig (01).

Concernant la répartition des cas d’infection au Covid-19 qui sont au nombre de 180 au total, la préfecture d’Oujda-Angad figure toujours en première position avec 70 cas, contre 41 dans la province de Nador, 41 dans la province de Berkane et 10 à Driouch.

La province de Taourirt enregistre quant à elle 9 cas, contre 8 cas dans la province de Guercif, et un seul cas dans la province de Figuig, alors qu’aucun cas n’a été enregistré jusqu’à présent dans la province de Jerada.

Au niveau national, 121 nouveaux cas d’infection au COVID-19 ont été enregistrés durant les dernières 24 heures, portant le nombre total des cas de contaminations à 7.322 dans le Royaume, a annoncé vendredi le ministère de la Santé.

Le nombre de décès a été porté à 197 après l’annonce d’un décès au cours des dernières 24H, a ajouté la même source, notant que 97 nouveaux cas de guérison enregistrés portant à 4.377 le nombre total des rémissions.