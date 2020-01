CSMD : L’AMPCC appelle à doter les régions des ressources humaines et matérielles adéquates

mardi, 7 janvier, 2020 à 21:25

Rabat- Le président de l’Association marocaine des présidents des conseils communaux (AMPCC), Mohamed Boudra a appelé, mardi à Rabat, à doter les régions des ressources humaines et matérielles adéquates à même de leur permettre de tirer profit de toutes leurs potentialités.

Les régions du Royaume regorgent de potentialités importantes d’investissement et de développement, mais ne sont pas exploitées convenablement, puisque les collectivités locales et les régions manquent de ressources humaines et financières adéquates, a indiqué M Boudra dans une déclaration à la presse à l’issue d’une réunion avec la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD), présidée par M. Chakib Benmoussa, dans le cadre des séances d’écoute des partis politiques et des syndicats.