Dakhla: Une membre éminente du parti démocrate US exprime son admiration pour la qualité des infrastructures

jeudi, 8 avril, 2021 à 21:42

Le peuple marocain et les hommes et femmes du Mouvement national, de la famille de la résistance et de l’armée de libération commémorent, vendredi, le 74ème anniversaire de la visite historique de feu SM Mohammed V à Tanger (9 avril 1947), et le 65ème anniversaire de la glorieuse visite royale du Père de la Nation à Tétouan (9 avril 1956), un tournant dans la lutte du Maroc pour l’indépendance.