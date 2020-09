Dakhla-Oued Eddahab: Le CVE multiplie les initiatives pour la réalisation d’une relance économique dans la région

mardi, 29 septembre, 2020 à 23:52

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a effectué mardi une visite à Bamako porteur d’un message d’encouragement, d’amitié et de solidarité en vers les autorités maliennes et le peuple malien.