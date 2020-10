Dar Bouazza: journée de sensibilisation à l’importance du dépistage précoce du cancer du sein

mardi, 20 octobre, 2020 à 21:29

La Direction générale des collectivités locales (DGCL) et l’Association marocaine des présidents des conseils communaux (AMPCC) ont tenu, lundi, une réunion via visioconférence, portant sur un plan stratégique qui regroupe 100 projets et 200 mesures d’accompagnement et de soutien aux collectivités territoriales.