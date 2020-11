Désenclavement du monde rural : Inauguration de Dar Al-Oumouma à Ait Ishaq

vendredi, 6 novembre, 2020 à 22:20

Khénifra- Dans le cadre des projets menés par l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) pour le désenclavement des zones rurales et la promotion de la santé de la mère et de l’enfant, une nouvelle “Dar Al-Oumouma” (Maison de la Maternité), un dispensaire de santé et une unité du préscolaire ont été inaugurés, vendredi, dans la commune d’Ait Ishaq et le douar de Maâmar (Khénifra).

Ils ont été inaugurés à l’occasion de la célébration du 45è anniversaire de la Glorieuse Marche Verte, par le gouverneur de la province de Khénifra, Mohamed Fettah, qui a également pris connaissance des différents projets programmés ou en cours de construction dans la commune, à savoir la réhabilitation du centre de santé communal, la création d’unités du préscolaire, d’une école primaire et d’un dispensaire de santé.