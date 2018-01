DGAPR: Mouvement de mutation partielle des directeurs d’établissements pénitentiaires et des chefs de centres de détention

jeudi, 25 janvier, 2018 à 10:41

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de santé et de quiétude au Président émirati et à l’illustre famille princière et de davantage de progrès et de prospérité au peuple émirati frère, sous la sage conduite de Son Altesse Cheikh Khalifa Ben Zayed Al-Nahyane.