Diffusion de cours et de capsules pédagogiques au profit des personnes en situation de handicap

mercredi, 27 mai, 2020 à 17:47

Rabat – Le ministère de la Solidarité, du développement social, de l’égalité et de la famille a entamé la diffusion d’une série de cours et de capsules pédagogiques au profit des personnes en situation de handicap sur la plateforme électronique “https://covid19.social.gov.ma/handicap” dédiée à cette catégorie de citoyens et à leurs familles.

Cette initiative vise à soutenir les efforts de mobilisation nationale,conformément aux directives de SM le Roi Mohammed VI, en permettant à cette frange de la société d’accéder à une série de ressources pédagogiques sous forme de capsules et de vidéos disponibles en langue des signes et animées par des experts marocains connus pour leur compétence et leur expérience en la matière, indique un communiqué du ministère.

Les cours en question qui englobent un contenu destiné au soutien pédagogique, psychologique et à la rééducation fonctionnelle, portent essentiellement sur des conseils en matière de rééducation au profit des personnes souffrant de paralysie cérébrale, des séances permettant aux enfants en situation de handicap mental d’acquérir des compétences et des capacités de base en termes d’apprentissage, en plus de de séances de lecture, d’écriture et de calcul.

Ils comportent aussi une série de capsules s’adressant aux familles et centrées sur la gestion des aspects liés aux comportements des personnes autistes ainsi que sur la présentation de conseils psychologiques et le traitement des aspects de la psychomotricité chez les personnes en situation de handicap, souligne le communiqué.

Cette action s’inscrit dans la mobilisation nationale pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus, avec pour but de faire profiter aux personnes en situation de handicap des services pédagogiques et de qualification qui répondent à leurs besoins spécifiques dans cette conjoncture difficile.

Selon la même source, les cours sont le fruit des liens de partenariat et de coopération entre le ministère de la Solidarité, du développement social, de l’égalité et de la famille et le Programme des Nations unies pour le développement.