Plus d’un million d’élèves (12-17ans) ont reçu la première dose du vaccin contre la Covid-19 (ministères)

mercredi, 15 septembre, 2021 à 16:39

Rabat – Plus d’un million d’élèves âgés de 12 à 17ans ont reçu la première dose du vaccin contre la Covid-19, dans le cadre de la vaste campagne de vaccination ciblant l’enseignement public et privé, les établissements d’enseignement traditionnel et les écoles des missions étrangères.

Selon un communiqué conjoint du ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et du ministère de la Santé, publié mercredi, quelque 700 vaccinodromes scolaires seront aménagés au lieu des 419 existants et ce, en coordination avec les autorités territoriales, afin d’accélérer le rythme de l’opération nationale de vaccination de cette catégorie d’élèves.

Cette opération, qui a été marquée par une forte affluence des élèves et leurs parents, se déroule dans de “bonnes conditions” et se caractérise par “une organisation rigoureuse, ainsi que par la satisfaction et l’assurance quant à son atmosphère générale positive parmi toutes les personnes concernées”, précise-t-on.

Lancée le 31 août, cette opération s’inscrit dans la mise en œuvre des recommandations du Comité scientifique en charge de la Stratégie nationale de vaccination, ainsi que dans le but d’assurer une rentrée scolaire sûre pour les élèves et les cadres pédagogiques et administratifs, a souligné la même source.

Les deux ministères ont renouvelé leur appel aux tuteurs et parents des élèves à s’engager activement dans cette opération importante qui permettra la réalisation d’une immunité collective vers le retour à une vie normale, ainsi que le démarrage effectif des cours à la date fixée à cet effet, soulignant la nécessité de continuer à respecter les mesures de précaution recommandées par les autorités sanitaires.