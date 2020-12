El Guerguarat: La Ligue des associations régionales exprime sa “fierté” des initiatives royales pour défendre l’intégrité territoriale

mercredi, 23 décembre, 2020 à 0:08

El Guerguarat – La Ligue des associations régionales a fait part, lundi à El Guerguarat, de sa “fierté” des initiatives de SM le Roi Mohammed VI visant à défendre l’intégrité territoriale du Royaume.

Dans un communiqué rendu public à l’issu d’une visite à ce poste-frontière, la ligue s’est félicitée de toutes les mesures prises pour rétablir la sécurité et la stabilité à El Guerguarat au Sahara marocain, soulignant que toutes les provocations visant à saper l’unité nationale sont voué à l’échec.

En outre, la ligue a vivement salué la décision des États-Unis d’Amérique de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur l’ensemble de son Sahara et d’ouvrir un consulat à Dakhla, tout en se félicitant de l’ouverture des pays frères et amis de leurs consulats en soutien à l’intégrité territoriale du Royaume.

Elle a aussi loué l’intervention héroïque des Forces Armées Royales (FAR), sur Hautes Instructions de SM le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, pour rétablir la circulation des biens et des personnes, tout en mettant en avant les succès diplomatiques successifs du Royaume et de l’union des Marocains pour mettre en échec toutes les manœuvres des ennemis de l’intégrité territoriale.

La tentative d’obstruer le passage d’El Guerguarat constituait un acte “lâche” visant à amputer le Maroc de ses profondeurs africaines, ont-ils souligné, notant que le Maroc a fait le nécessaire pour assurer le trafic civil et commercial avec les pays de l’Afrique subsaharienne.