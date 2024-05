El Kelâa des Sraghna : Célébration du 19ème anniversaire de l’INDH

jeudi, 23 mai, 2024 à 9:23

El Kelâa Des Sraghna – Les réalisations de la 3ème phase de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), notamment en matière de la santé maternelle et infantile, ont été mises en lumière, mercredi à El Kelâa des Sraghna, à l’occasion de la célébration du 19ème anniversaire de ce chantier de Régne, placé cette année sous le thème “Les 1000 premiers jours de la vie, fondement de l’avenir de nos enfants”.

Cette commémoration, présidée par le gouverneur de la province d’El Kelâa des Sraghna, Hicham Smahi, en présence notamment du secrétaire général de la province, des membres du Comité provincial du développement humain (CPDH), des chefs des services extérieurs, des élus et des acteurs de la société civile, a été l’occasion de mettre en lumière les efforts et projets réalisés dans le cadre des différents programmes de l’INDH au niveau provincial.

Dans une allocution de circonstance, M. Smahi a souligné l’importance de cette commémoration, mettant en avant les réalisations significatives de l’INDH à l’échelle provinciale dans divers domaines entre autres la protection sociale, le désenclavement des zones rurales, l’amélioration des revenus et l’intégration économique des jeunes, ainsi que le soutien à la scolarité et la généralisation de l’enseignement préscolaire en milieu rural.

Il a également mis en avant la thématique choisie pour cette année à savoir la santé maternelle et infantile afin de sensibiliser les parties prenantes à l’importance cruciale des 1000 premiers jours de la vie de l’enfant et à l’importance de la mise en œuvre efficace des interventions et à leur durabilité.

Par ailleurs, M. Smahi a annoncé le lancement d’une campagne nationale de sensibilisation en partenariat avec l’INDH et le ministère de la Santé et de la Protection sociale, et ce du 22 mai au 22 juin prochain, en vue de sensibiliser à l’importance des mille premiers jours, d’assurer une bonne santé pour les générations montantes et de mobiliser l’ensemble des parties concernées.

Il a, à cet effet, appelé les différentes parties prenantes à poursuivre la mobilisation collective pour la réussite des différents programmes de l’INDH, notamment ceux liés à la santé maternelle et infantile.

De son côté, le chef de la Division de l’Action Sociale à la province d’El Kelâa des Sraghna, Salek Hanid, a souligné l’importance de cette célébration qui permet d’évaluer les réalisations et les différentes interventions de l’INDH avant de présenter en détail les résultats des quatre programmes de l’Initiative pour la période 2019-2023 au niveau provincial, ainsi que le plan d’action pour 2024.

Au de cette période, 459 projets ont été réalisés pour un coût total estimé à 336,314 millions de dirhams, dont une contribution de l’Initiative de l’ordre de 326,304 millions de dirhams, a fait savoir M. Salek.

Pour sa part, le délégué provincial de la Santé et la Protection sociale, Krik Younes, a présenté un éxposé sur “Les 1000 premiers jours de la vie d’un enfant : communication pour le changement social et comportemental”, mettant en avant l’impact de la nutrition sur les trois composantes de l’indice du capital humain tout soulignant l’importance des campagnes de communication pour promouvoir une nutrition optimale pendant cette période.

Cette céremonie a été marquée par la projection d’une vidéo sur cette campagne de sensibilisation en sus de témoignages de plusieurs associations œuvrant dans le domaine de la protection de la santé maternelle et infantile.

Par ailleurs, le gouverneur de la province et la délégation l’accompagnant ont effectué une visite au centre de santé reproductive de la ville, au centre des enfants atteints d’autisme ainsi qu’au centre des enfants en situation difficile à El Attaouia.