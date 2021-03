El Kelâa des Sraghna: La foudre fait deux morts et six blessés

lundi, 1 mars, 2021 à 22:24

Rabat – Deux garçons ont été tués et six autres blessés lundi, victimes d’une foudre suite à des perturbations orageuses, alors qu’ils jouaient au football au douar Chaoui, relevant de la commune de Zemrane Charqia, apprend-on auprès des autorités de la province d’El Kelâa des Sraghna.

Aussitôt avisées, les autorités locales et les services de la Gendarmerie royale et de la Protection civile sont intervenus et les blessés ont été évacués vers l’hôpital local de Tamellalt et l’hôpital régional d’El Kelâa des Sraghna pour recevoir les soins nécessaires, selon la même source.