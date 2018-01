Espagne : le gouvernement autorise 10.400 nouveaux contrats de travailleurs agricoles saisonniers marocains

vendredi, 19 janvier, 2018 à 18:57

Lors d’une session de formation et de communication sur “l’environnement et le développement durable” au profit des médias, organisé les 19 et 20 janvier à Marrakech, par le Secrétariat d’Etat chargé du développement durable, Mme El Ouafi a indiqué que le Maroc poursuit ses efforts pour jeter des bases institutionnelles et législatives solides pour le succès de son “pari environnemental” élaboré grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et à la lumière de l’adoption de la Stratégie nationale de développement durable (SNDD) et de l’organisation de la COP 22.