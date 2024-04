Essaouira: l’Agence du Bassin Hydraulique de Tensift tient son CA au titre de 2023

mardi, 16 avril, 2024 à 11:59

Essaouira – L’Agence du Bassin Hydraulique de Tensift (ABHT) a tenu, lundi à Essaouira, son Conseil d’administration (CA) au titre de l’année 2023, en présence du Secrétaire général du ministère de l’Equipement et de l’Eau, Mustapha Fares.

Cette réunion de travail, tenue en présence du gouverneur de la province d’Essaouira, Adil El Maliki, du président de la région Marrakech-Safi, Samir Goudar, du directeur de l’ABHT, Mohammed Chitioui ainsi que de parlementaires et des représentants des instances élues, a été consacrée à l’approbation des comptes de l’Agence pour l’année 2022, à l’examen du bilan d’action et de l’état d’avancement de la mise en oeuvre de son programme de 2023, ainsi qu’à la présentation de son programme d’action au titre de l’année 2024.

S’exprimant à cette occasion, M. Fares a mis l’accent sur la conjoncture climatique exceptionnelle dans laquelle se déroulent les travaux de ce Conseil d’Administration, marquée par des précipitations faibles ayant des répercussions sur les ressources en eau et, par conséquent, sur l’approvisionnement en eau potable et sur l’irrigation dans la zone d’action de l’ABHT, ainsi que dans toutes les régions du Royaume.

Mettant en avant la place stratégique de l’eau comme pilier fondamental du développement économique et social du Royaume, il a rappelé que dans le cadre du plan d’action d’urgence présenté à Sa Majesté le Roi Mohammed VI lors de la réunion de travail du 16 janvier dernier, le gouvernement œuvre sans relâche pour l’élaboration d’un ensemble de mesures d’urgence et de projets structurants à même d’assurer la sécurité hydrique du Royaume.

Après avoir livré une vue d’ensemble sur les principales réalisations du Maroc dans le domaine de l’eau, M. Fares a affirmé que “grâce à ses accomplissements appuyées notamment, par l’actualisation permanente de la politique de l’eau, le Royaume a réussi à surmonter les périodes de sécheresse qu’ont connues la plupart des bassins hydrauliques”.

Dans la même lignée, M. Fares a souligné que l’année précédente a été marquée, au niveau du Bassin Hydraulique de Tensift, par la poursuite des travaux de construction du Barrage Ait Ziat dans la province d’Al Haouz, d’une capacité d’environ 185 millions m3, visant à renforcer l’approvisionnement en eau potable de Marrakech et l’irrigation des périmètres aval.

Parallèlement, les travaux de réalisation du Barrage Boulaouane dans la province de Chichaoua se sont également poursuivis, a-t-il ajouté, notant que ce barrage, d’une capacité d’environ 66 millions m3, permettra de renforcer et de sécuriser l’approvisionnement en eau potable de la ville de Tahanaout, l’irrigation des périmètres aval et la protection contre les inondations.

M. Fares a également évoqué le lancement des travaux du Barrage Tassa Ouirgane dans la province d’Al Haouz, dans le cadre du programme de développement des zones touchées par le séisme du 8 septembre 2023.

Dans la foulée, il a fait remarquer que malgré les précipitions que le Maroc a connu récemment, les réserves d’eau disponibles actuellement au niveau des retenues des barrages du Bassin Hydraulique de Tensift, estimées à 130 millions de m3 au 5 avril courant, ne sont pas suffisantes pour répondre à tous les besoins en eau de la zone.

Pour remédier à la pénurie d’eau dans cette zone, l’ABHT a mis en œuvre plusieurs mesures visant à garantir la continuité de l’approvisionnement, tout en supervisant la consommation d’eau par les établissements et les administrations publiques, et en menant des campagnes de sensibilisation sur l’économie de l’eau auprès du public et des grands usagers de cette denrée vitale.

En parallèle, des camions citernes ont été utilisés pour assurer l’approvisionnement des zones rurales déficitaires en eau, alors que 7 stations de dessalement d’eau de mer ont été installées dans les provinces de Safi et d’Essaouira, a-t-il poursuivi.

M. Fares a fait savoir que le gouvernement se penche sur la mise en œuvre de programmes hydrauliques structurants dans le bassin de Tensift.

“Ainsi, le rythme des travaux des grands barrages actuellement en construction est accéléré en réduisant le délai de réalisation du barrage Ait Ziyat de 15 mois et du barrage de Boulaouane de 6 mois”, a-t-il expliqué, notant que de nombreux projets sont également programmés, tel que la réalisation du barrage de Bouidil sur Oued Tensift et le projet de renforcement de l’approvisionnement en eau potable du grand Marrakech à partir de la station de dessalement d’eau de mer de Safi à l’horizon 2025.

M. Fares n’a pas manqué de souligner que l’utilisation des eaux usées traitées est actuellement en cours de généralisation pour l’arrosage des terrains de golf et des espaces verts de la ville de Marrakech.

Par ailleurs, il a annoncé le lancement d’une étude sur la réutilisation des eaux usées traitées pour l’arrosage des espaces verts des villes d’Essaouira, Chichaoua, ainsi que des centres de Tamanar, de Loudaya et d’Imintanout.

Les travaux de ce Conseil d’Administration ont été sanctionnés par l’adoption de deux conventions de partenariat. La première convention de partenariat concerne le renforcement du réseau de mesures hydrologiques dans la zone d’action de l’ABHT, tandis que la seconde porte sur la réalisation des travaux complémentaires visant à protéger la ville de Chichaoua contre les inondations causées par Oued Boumia.