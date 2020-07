Examens du Baccalauréat: Toutes les mesures de prévention ont été prises pour la sécurité sanitaire des candidats et des cadres pédagogiques et administratifs

jeudi, 2 juillet, 2020 à 12:27

Rabat – Toutes les mesures de prévention et de précaution ont été prises au niveau des centres d’examen pour garantir la sécurité sanitaire des candidats et des cadres pédagogiques et administratifs et afin que les examens se déroulent dans de meilleures conditions, a assuré le ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, M. Saaid Amzazi.