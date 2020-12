La faculté de droit Rabat-Agdal lance son programme de formation continue

mercredi, 2 décembre, 2020 à 11:56

Rabat – La Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales (FSJES) de Rabat-Agdal vient de lancer son programme de formation continue couvrant plusieurs domaines.

Ainsi, la Faculté propose une multitude de formations dans ses domaines disciplinaires de prédilection, afin de répondre aux enjeux de développement des compétences, en proposant une offre adaptée aux cadres et employés dans les structures publiques et privées souhaitant renforcer le potentiel de leur capital humain, indique l’université Mohammed V de Rabat dans un communiqué.

Ces filières de formation continue, récemment accréditées par l’Université Mohammed V de Rabat, comptent des Certificats d’Université (CU) en finance, comptabilité des entreprises, droit et développement durable et de Diplômes d’Université Supérieur Spécialisé (DUSS Bac+3 et Bac +5), en gestion financière et comptable, management digital, webmarketing et stratégie digitale, comptabilité des organisations publiques et en audit et contrôle de gestion, précise-t-on.