Fès-Meknès : Session ordinaire du Conseil de la région, lundi prochain

vendredi, 2 octobre, 2020 à 14:18

Fès – Le conseil de la région Fès-Meknès tiendra lundi prochain sa session ordinaire du mois d’octobre, avec à l’ordre du jour l’examen et l’approbation de 34 conventions relatives à la mise en œuvre du contrat-programme entre l’État et la région.

Ces conventions concerne quatre axes stratégiques, en l’occurrence le soutien des secteurs productifs et la promotion de l’emploi et de la recherche scientifique, la réduction du déficit social et des disparités territoriales, la valorisation de l’espace culturel et des sites touristiques et la préservation des ressources naturelles, et l’amélioration de l’attractivité économique des territoires de la région.

Ces 34 conventions font partie d’un ensemble de conventions ayant tait aux 97 projets du contrat-programme.

Sur le volet de la lutte contre la pandémie du Covid19, deux conventions seront également examinées lors de cette session. La première porte sur la contribution de la Région à l’équipement de certains bureaux communaux de santé, tandis que la seconde touche à l’équipement d’établissements hospitaliers régionaux et provinciaux sous-équipés.

A l’ordre du jour, figure aussi l’examen de projets relatifs à la mise en œuvre du programme de qualification et d’autonomisation économique des femmes en situation difficile et le soutien des coopératives féminines.

Cette session sera marquée par l’examen et l’approbation du projet de budget de la région au titre de l’exercice 2021.