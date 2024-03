Fès-Meknès : Vingt mosquées ouvrent leurs portes aux fidèles

lundi, 18 mars, 2024 à 14:12

Fès – Vingt mosquées édifiées ou ayant fait l’objet de travaux de reconstruction ou de restauration par le ministère des Habous et des Affaires islamiques, ont été ouvertes au niveau de la région Fès-Meknès à l’occasion du mois sacré du Ramadan 1445.

Ces mosquées se répartissent entre cinq structures édifiées et reconstruites d’une capacité totale de 2.130 fidèles et quinze autres restaurées d’une capacité de 1.310 fidèles, apprend-on auprès de la délégation régionale des Habous et des Affaires islamiques de Fès-Meknès.

Les mosquées édifiées et reconstruites concernent les villes de Taounate (mosquée Al Gharassine à la commune de Kissane d’une capacité de 430), Taza (mosquées du lotissement Al Amal/850 et Ain Boumessaye à la commune de Matmata/450), et Sefrou (mosquées Bni Mghougha Al Kobra/250 et N’walate/150), précise la même source.

Quant aux mosquées restaurées qui sont au nombre de quinze, elles se situent dans l’ancienne médina de Fès. Il s’agit des mosquées Chetta (135), Oued R’chacha (110), Zekak El Ma (110), Hay Laayoune (120), Jaafar (115), Rehiba (70), Ben Yahya (225), Derb Salma (100), Al Mouhsinine (65), Derb Lmiter Leblida (55), Aghlen Derb Touil (50), Derb Lben (45), Derb Lkateb (40), Sidi Mekkoudi (40) ainsi que la mosquée Oulad Belghazi d’une capacité de 30 fidèles.

Cette opération intervient sur Ordre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, qui a bien voulu ordonner l’ouverture des mosquées édifiées ou ayant fait l’objet de travaux de reconstruction ou de restauration par le ministère des Habous et des Affaires islamiques.