Fès: Un policier contraint de faire usage de son arme de service pour neutraliser un individu en état d’ébriété qui mettait sa vie en danger à l’aide d’une arme blanche

mardi, 25 juin, 2019 à 15:50

Rabat – Un fonctionnaire de police, exerçant au groupement mobile du maintien de l’ordre à Fès a été contraint mardi, de faire usage de son arme de service pour neutraliser un individu en état d’ébriété qui mettait sérieusement sa vie en danger à l’aide d’une arme blanche et d’un chien de race dangereuse.

Le policier, qui exerçait ses fonctions au niveau d’un point de contrôle près du quartier “Tarik ” à Fès, a été exposé à des menaces dangereuses du mis en cause à l’aide d’une arme blanche (une hache) et d’un chien, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, précisant que le fonctionnaire de police a été ainsi contraint de tirer une balle qui a touché le chien et permis de neutraliser le danger qu’il présentait.

Les enquêtes et investigations menées par la police judiciaire suite à cette intervention, ont permis d’arrêter le prévenu en possession de 20 comprimés d’ecstasy et de 52 grammes de chira et de saisir l’arme blanche utilisée dans l’agression, souligne le communiqué, ajoutant qu’il a été également procédé à l’arrestation du frère du mis en cause qui a tenté d’entraver les procédures d’interpellation et au transfert du chien blessé aux services vétérinaires compétents.

Une enquête judiciaire a été ouverte à l’encontre des deux mis en cause sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider toutes les circonstances de cette affaire et déterminer les actes criminels qui leur sont reprochés, note la même source.