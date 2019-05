Fnideq: Saisie d’habits et de chaussures de contrebande d’une valeur de plus de 3 MDH

vendredi, 31 mai, 2019 à 16:59

Fnideq – Les éléments de l’administration de la douane et des impôts indirects ont saisi, aux premières heures de ce vendredi à Fnideq, des habits et des chaussures de contrebande d’une valeur marchande dépassant 3 millions de dirhams, a-t-on appris d’une source douanière.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur provincial de l’ADII à Tétouan, Hamid Housni, a fait savoir que sur la base d’un renseignement précis, les éléments de la direction provinciale de l’Administration, épaulés d’éléments de la police du district provincial de police de M’diq-Fnideq et d’auxiliaires de l’autorité, ont fait une descente dans un entrepôt clandestin de marchandises, et saisi une “grande quantité” de vêtements et de chaussures de contrebande.

L’entrepôt, situé au centre de la ville de Fnideq, contenait des marchandises de contrebande, composées notamment de vêtements et de chausses de marques internationales, a précisé M. Housni, ajoutant que “l’inventaire de ces marchandises se poursuit, mais cela devra dépasser les trois millions de dirhams”.

Le responsable a noté que l’opération s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’administration des douanes dans la lutte contre toutes les formes de contrebande.