La Fondation Mohammed VI de Promotion des oeuvres sociales de l’éducation-formation accompagne ses adhérents partant à la retraite en 2024

samedi, 20 avril, 2024 à 13:46

Rabat – La Fondation Mohammed VI de Promotion des oeuvres sociales de l’éducation-formation a organisé, samedi, dans toutes les régions du Royaume, une journée d’accueil, d’information et d’assistance au service de ses adhérents, futurs retraités des secteurs de l’Éducation-Formation, et ce, en partenariat avec la Caisse Marocaine des Retraites (CMR) et la Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale (MGEN).

Dans un communiqué, la Fondation a indiqué que cet événement constitue un rendez-vous annuel qu’elle perpétue depuis 2015, en vue d’accompagner ses adhérents dans leurs démarches administratives en amont de leur départ à la retraite.

Au cours de cette journée, les adhérents ont eu l’occasion de déposer leurs dossiers de ré-adhésion à la Fondation pour continuer de bénéficier de ses prestations ainsi que leurs familles, ajoute la même source, précisant qu’ils se sont également renseignés sur les différentes prestations sociales de la CMR et de la MGEN, en l’occurrence la demande de la prime de retraite.

Cette année, ce sont plus de 6900 adhérents qui partiront à la retraite, souligne le communiqué, ajoutant qu’à fin 2023, le nombre des retraités a atteint plus 141.000 personnes, soit 27.50% de l’ensemble des adhérents de la Fondation, établi à 505.804 personnes. Un pourcentage qui pourrait atteindre 50% à l’horizon de 2030.

Afin d’anticiper et de mieux accompagner cette évolution, la Fondation déploie un plan décennal 2018-2028 qui prévoit de nombreux projets répondant aux besoins spécifiques des adhérents retraités. Elle compte ainsi renforcer son éventail de prestations, en misant notamment sur la promotion de la santé, à travers la construction d’hôpitaux et de centres de soins dédiés à la famille de l’enseignement et l’élargissement du réseau des complexes touristiques, des clubs sportifs et des centres culturels pour couvrir les différentes régions du Royaume, selon le communiqué.