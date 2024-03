Fortes pluies et rafales de vent: Appel à la prudence et à la vigilance sur les routes (Ministère de l’Équipement)

vendredi, 29 mars, 2024 à 12:39

Rabat – Le ministère de l’Équipement et de l’Eau appelle tous les usagers des routes et autoroutes à faire preuve de prudence et de vigilance en raison de la faible visibilité, voire son absence, en prévision des fortes pluies et rafales de vent, prévues de vendredi à dimanche.

“Suite au bulletin d’alerte météorologique émis par la Direction Générale de la Météorologie, prévoyant de fortes rafales de vent dans plusieurs provinces du Royaume ainsi que de fortes pluies avec une pluviométrie de 90 à 130 mm dans les provinces de Chefchaouen, Tetouan, Larache, Al Hoceima et Tanger-Assilah et de 40 à 60 mm au niveau des provinces d’Ouezzane, Fahs-Anjra, M’diq-Fnideq, Kenitra, Taounate et Taza à partir de d’aujourd’hui vendredi 29 mars 2024 jusqu’au dimanche 31 mars 2024, le Ministère de l’Équipement et de l’Eau appelle tous les usagers des routes et autoroutes à faire preuve de prudence et de vigilance en raison de la faible visibilité, voire son absence dans ces conditions météorologiques”, indique ce département dans un communiqué.

Pour plus d’informations, le ministère invite les usagers des routes et autoroutes à contacter le Centre de permanence de la Direction générale des routes au 05 37 71 17 17 ou le centre d’appel des Autoroutes du Maroc au 50 50, conclut la même source.