Guelmim: Environ 800 femmes enceintes bénéficient d’une campagne de sensibilisation au Covid-19

mardi, 13 octobre, 2020 à 13:34

Guelmim – Une grande campagne visant à sensibiliser environ 800 femmes enceintes issues de la province de Guelmim aux effets du coronavirus (Covid-19) sur leur santé a été lancée lundi, à l’initiative de l’Association marocaine des sages-femmes (AMSF), avec le soutien de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

La campagne, qui se poursuivra jusqu’à fin décembre prochain dans plusieurs centres de santé de Guelmim en partenariat avec la wilaya de Guelmim-Oued Noun et la Direction régionale de la santé, a pour objectif de fournir des conseils en matière de santé de la mère et de l’enfant et des mesures de protection contre la pandémie.

Fruit d’une convention de partenariat avec l’association marocaine des sages-femmes, cette action sociale s’inscrit dans le cadre des efforts consentis par l’INDH en vue d’améliorer la santé maternelle et infantile à la faveur d’une collaboration étroite avec les acteurs associatifs s’activant dans ce domaine, a déclaré à la MAP le chef de la division de l’action sociale (DAS) de la wilaya de Guelmim-Oued Noun, Mohamed Joumani.

De son côté, la présidente de l’AMSF à Guelmim-Oued Noun, Nadia Kamal, a souligné que des fournitures médicales, telles que suppléments nutritionnels, appareils de diagnostic du diabète et matériel d’hygiène et de stérilisation, seront remises aux bénéficiaires de la campagne dans les centres de santé urbains et ruraux, dans un respect des mesures de distanciation sociale et des gestes barrières.