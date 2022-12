“Harhoura Hills”, le nouveau projet Haut Standing d’Orbis Real Estate

vendredi, 23 décembre, 2022 à 10:38

Rabat – “Harhoura Hills” est le nouveau projet Haut Standing d’Orbis Real Estate, filiale immobilière du Groupe Orbis Holding, dont la commercialisation a été lancée lors d’une rencontre de communication, jeudi à Rabat, avec des clients du promoteur immobilier.

Il s’agit d’un projet balnéaire sur deux façades offrant une vue sur mer avec un large choix de superficies et d’emplacements, a indiqué Mustapha Alaoui, Directeur du pôle immobilier d’Orbis Real Estate dans sa présentation.

Le nom du projet reflète le caractère raffiné du produit et rend hommage au grand changement que connaît la commune de Harhoura, à travers les infrastructures modernes mises en place et la qualité de vie exceptionnelle offerte aux habitants, a-t-il dit, notant que “Harhoura Hills” entre dans le cadre de la stratégie de développement que connaît le Groupe Orbis en général, et sa filiale immobilière, en particulier.

Constitué de sept (7) immeubles en R+3 avec deux (2) sous-sols, ce complexe résidentiel dispose de 96 appartements à différentes configurations: Une (1) chambre et Salon, deux (2) chambres et Salon et trois (3) chambres et Salon avec des superficies allant de 64 m² à 147 m². Une zone commerciale est également prévue, composée de commerces à des superficies allant de 93 m² à 225 m².

“Harhoura Hill”, dont la livraison est prévue fin 2024, se distingue par son emplacement stratégique et privilégié. Le projet jouit d’une accessibilité exceptionnelle depuis les différents points d’entrée de la commune tout en offrant un panorama splendide sur la mer de par sa proximité de la plage Val d’Or. A 15 minutes de Rabat, le projet est relié à la route côtière de Harhoura ainsi qu’au réseau autoroutier.

La conception du projet prend en considération un ensemble de techniques et d’outils pour un respect optimal de l’environnement dont l’isolation thermique des murs extérieurs et des terrasses et le double vitrage pour limiter la transmission de chaleur avec une attention particulière accordée au choix des matériaux intérieurs. Les appartements bénéficient d’une ambiance apaisante, avec des nuances de blanc et de gris.

Parmi les matériaux utilisés figurent le marbre blanc et carrelage rectifié en cuisine toute équipée, le parquet stratifié et climatisation pour les chambres et le carrelage rectifié et sanitaires suspendus dans les salles de bain, outre les portes et les placards en couleur chêne. Pour plus de confort, le projet propose des logements connectés (la domotique) ainsi que des appareillages électriques haut de gamme.

Les appartements sont proposés à des prix oscillant entre 980.000 Dhs et 2,5 millions de Dhs.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, M. Alaoui a indiqué que le groupe a opté pour une résidence fermée afin d’offrir un cadre de vie agréable aux futurs acquéreurs (piscine, parc), ajoutant que le choix a été porté sur la commune de Harhoura qui offre un cadre de vie balnéaire exceptionnel après sa métamorphose.

Il s’agit d’une zone qui a beaucoup d’atouts, a-t-il dit, relevant que les appartements proposés peuvent servir de résidence principale ou secondaire.

Orbis Real Estate a essayé d’offrir un meilleur rapport qualité prix sur ce qu’offre le marché sur le segment haut standing à un prix très attractif avec une fourchette allant de 14.500 à 16.500 DH couplée à une finition haut de gamme et un cadre de vie agréable, a fait savoir M. Alaoui, soulignant que le projet dispose aussi d’un atout important à savoir celui de l’efficacité énergétique notamment en matière d’isolation thermique, en luminaire en LED en phase avec la politique menée par le pays dans ce domaine.

Orbis Real Estate est un promoteur immobilier marocain créé en 2008. Filiale du Groupe ORBIS HOLDING, Orbis Real Estate assure le développement et la promotion immobilière de plusieurs projets à travers le Royaume, en maître d’ouvrage et en maître d’ouvrage délégué. L’entreprise opère sur trois segments différents, à savoir le haut standing, le moyen standing et l’économique via des produits immobiliers diversifiés, contribuant à la transformation du paysage urbain marocain, tout en respectant les principes du développement durable et de l’urbanisme écologique.