Honoris United Universities accompagne 54 jeunes femmes entrepreneures du continent africain

mercredi, 26 juin, 2019 à 17:16

Marrakech – Honoris United Universities, 1er réseau panafricain d’enseignement supérieur privé, s’associe à Women In Africa Initiative Philantropy pour la 2ème année consécutive et a organisé mardi et mercredi, sur le campus de l’EMSI à Marrakech, le Boot Camp 2019, destiné à accompagner 54 jeunes femmes entrepreneures du continent africain sélectionnées pour participer au WIA Entrepreneurship Programme 54.