Ifrane: La FOS-MEF organise des séjours de formation et de répit au profit des adhérents, parents d’enfants en situation de handicap

samedi, 13 juillet, 2019 à 13:15

Ifrane – Les adhérents de la Fondation des œuvres sociales du personnel du ministère de l’Économie et des finances (FOS-MEF), parents d’enfants en situation de handicap, se sont réunis vendredi à Ifrane pour prendre part durant trois jours à la première édition des séjours de formation et de répit.

Tenue sous le thème “L’autonomisation par le sport”, cette édition, première du genre au niveau du secteur public, bénéficie à dix familles ayant des enfants en situation de handicap (trisomiques et autistes), afin de les accompagner et de leur fournir encadrement et coaching.

Elle a aussi pour objectifs de doter les enfants en situation de handicap d’outils et d’apprentissages pour gagner en autonomie, forger leur personnalité et préparer leur intégration dans le milieu scolaire, la société et le monde du travail.

Ce séjour de répit s’organise en deux sessions parallèles, permettant aux parents de profiter des cinq ateliers thématiques prévus, relatifs notamment à l’importance du sport dans les programmes pédagogiques, les techniques de l’analyse appliquée des comportements et pratiques sportives, la gestion de la pression psychologique et l’auto-évaluation.

La session simultanée est axée sur l’autonomisation des enfants et sera encadrée par un psychologue actif dans le domaine du handicap et de l’autisme, ainsi que par des encadrants expérimentés.

La cérémonie d’ouverture de cette édition, qui s’est déroulée en présence des responsables de la Fondation, du ministère de l’Économie et des Finances, des partenaires sociaux du ministère et des représentants des services extérieurs de la région Fès-Meknès, a été marquée par la remise de cadeaux souvenirs aux enfants participants à cette manifestation.

Intervenant à cette occasion, le directeur de la FOS-MEF, M. Hakim Firadi, a indiqué qu’à travers cette manifestation, la Fondation ambitionne de mettre en œuvre un programme de formation permettant aux parents et aux enfants de développer plus de flexibilité et d’équilibre psychologique face à leur situation particulière, afin de relever les défis de la réalité, faisant savoir que, dans le cadre de ses services, la FOS-MEF préconise une approche d’excellence, de ciblage et de proximité, en identifiant les besoins des adhérents et en essayant d’y répondre en l’adaptant à leur situation sociale, administrative et économique.

Il a également souligné la nécessité d’accompagner leur parcours administratif et économique – du recrutement au ministère jusqu’à la retraite.

Tout en invitant les adhérents à faire des propositions permettant d’améliorer l’action sociale en matière de handicap, M. Firadi a affirmé que la Fondation demeure ouverte à tous les avis constructifs à même de diversifier le pack des services fournis.

Pour sa part, Mme Ghizlane L., l’une des bénéficiaires de cette session et cadre au sein du ministère de l’Économie et des finances, a salué cette initiative sociale et solidaire qui permet aux familles de mieux gérer les besoins de leurs enfants en situation de handicap, mettant en avant l’organisation de pareils événements et exprimant le souhait de les voir se généraliser sur toutes les familles du ministère et des autres départements ministériels.

Ces séjours de formation et de répit s’inscrivent dans la mise en œuvre du plan d’action de la Fondation au titre de l’année 2019, tel qu’approuvé par le Comité d’orientation et de contrôle de la FOS-MEF, visant à accorder à cette catégorie d’adhérents plus d’attention au vu des difficultés qu’ils ont à surmonter pour l’éducation et la prise en charge de leurs enfants en situation de handicap.