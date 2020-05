IGP : Vers la certification de six produits de terroir à Fès-Meknès en 2020

mardi, 19 mai, 2020 à 11:51

Fès – Six produits agricoles seront certifiés ‘’Indication géographique protégée’’ (IGP) dans la région Fès-Meknès au titre de l’année 2020, selon la Direction régionale de l’agriculture (DRA).

L’assistance technique relative à la mise en œuvre du label “IGP” concerne les produits de terroir ‘’huile d’olive de Zerhoune’’, ‘’les huile d’olive Lemta Fès’’, ‘’les huile d’olive de Sefrou’’, ‘’les huiles d’olive Outat El Haj’’, ‘’le miel de Zendaz du massif Bouiblane’’ et ‘’les amandes d’Aknoul’’, précise la même source.

A l’instar des années précédentes et en vue d’accompagner la mise en œuvre de ces “IGP” au niveau de la région Fès-Meknès, la DRA engage une assistance technique des producteurs de ces produits pour les accompagner dans le processus de certification.

Un total de huit produits de terroirs sont labélisés “IGP” au niveau de la région Fès-Meknès.

Les produits labellisés à l’échelle nationale sont essentiellement des huiles d’olive, des fruits frais et secs, des plantes aromatiques et médicinales, des miels, des fromages et autres.

Il s’agit de 54 Indications Géographiques, 6 Appellations d’Origine et 6 Labels Agricoles.

Au Maroc la labellisation des produits de terroir agricoles est régie par la loi 25.06, relative aux signes distinctifs d’origine et de qualité (SDOQ) promulguée par Dahir n° 1-08-56 du 23 mai 2008. L’objectif principal de cette loi est le développement et la protection des produits de terroir marocains contre toutes tromperies et usurpations éventuelles aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale.