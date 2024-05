INDH à El Jadida: Plus de 152.000 bénéficiaires des services de la maison de maternité à Sidi Smail

jeudi, 23 mai, 2024 à 21:58

El Jadida – Quelques 152.206 femmes en âge de procréer, femmes enceintes et nourrissons bénéficient des services de la maison de maternité à la commune de Sidi Smail relevant de la province d’El Jadida, réhabilitée et équipée grâce à l’Initiative nationale pour le Développement humain (INDH).

Selon des données de la division de l’Action sociale à la préfecture d’El Jadida, cette maison de maternité, relevant du Centre de santé de Sidi Smail, a bénéficié d’une réhabilitation et d’un équipement dans le cadre de la phase III de l’INDH mobilisant une enveloppe de 700.000 dh.

Dans une déclaration à la MAP, Najat Zouheir, de la division de l’Action sociale à la préfecture d’El Jadida, a indiqué que l’INDH a contribué à la réhabilitation et à l’équipement de cette maison dans le but d’assurer des services de soins au profit des femmes et des enfants de la commune et de développer les infrastructures sanitaires au niveau de la province.

Dans une déclaration similaire, le médecin-chef du centre de santé de Sidi Smail, Abdellah Fikri, a affirmé que ce dernier assure des examens médicaux et des vaccinations pour femmes enceintes et nourrissons, précisant que la maison de maternité veille à accueillir les femmes enceintes et à leur assurer un suivi avant et après l’accouchement.

La maison de maternité à Sidi Smail dispose d’une équipe médicale qualifiée pour accueillir les femmes en phase pré-accouchement, tout en orientant les cas compliqués vers l’hôpital provincial Mohammed V d’El Jadida, a souligné M. Fikri, précisant que cette maison offre ses services aux femmes issues des communes de Mogress, Zaouiat Saiss, Saniat Berguig et Zemamra, ainsi que d’autres communes de la province de Sidi Bennour.

A noter que la maison de maternité de Sidi Smail vise à améliorer l’accès aux services de soins pour les mamans et les nouveau-nés et à soutenir la croissance des enfants.