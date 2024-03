Innovation et entrepreneuriat vert : le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable et l’UM6P scellent un partenariat

mercredi, 27 mars, 2024 à 13:06

Salé – Le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) ont signé, mercredi à Salé, une convention de partenariat visant à renforcer la collaboration entre le secteur de la recherche et l’innovation et le gouvernement en faveur du soutien au développement durable et de l’accélération de la transition vers une économie verte et inclusive au Maroc.