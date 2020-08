Interpellation de quatre individus à Laâyoune et Boujdour, soupçonnés d’implication dans la migration clandestine et le trafic des êtres humains (DGSN)

mercredi, 12 août, 2020 à 18:35

Rabat – La police judiciaire de la ville de Laâyoune a réussi mardi soir, en coordination avec son homologue de Boujdour et sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à interpeller quatre individus âgés entre 30 et 40 ans, dont un Sénégalais et un autre de la Guinée-Conakry, soupçonnés de liens avec un réseau criminel s’activant dans l’organisation de la migration illégale et le trafic des êtres humains.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les suspects ont été interpellés lors d’une opération simultanée dans les villes de Laâyoune et Boujdour, avant que les procédures d’enquête et de perquisition n’aboutissent à l’interpellation de 21 candidats à la migration clandestine, la saisie d’une embarcation pneumatique et de cinq moteurs hors-bord, de deux appareils de géolocalisation, d’une voiture 4×4 et d’une autre légère, ainsi qu’un ensemble de téléphones portables et de sommes d’argents soupçonnées d’être le butin de cette activité criminelle.

Les quatre suspects ont été placés en garde à vue, tandis que les candidats à la migration illégale ont été soumis aux procédures de l’enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent, et ce en vue de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire ainsi que tous les complices impliqués dans ces réseaux criminels, conclut la DGSN.